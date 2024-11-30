350 Yıllık tarihi konak alev alev yandı

Kaynak: İHA

Karabük'ün evleri ile ünlü Safranbolu ilçesine bağlı Yörük Köyü'nde 350 yıllık 3 katlı tarihi konak çıkan yangında alev alev yandı. , Yörük Köyü geçtiğimiz haftalarda Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO) “İyileştirme Programı”na dahil edilmişti.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Safranbolu’nun minyatürü niteliğindeki Yörük köyü'nde henüz nedeni belirlenemeyn bir şekilde 3 katlı 350 yıllık tarihi konakta yangın çıktı.

Alevlerin hızla büyüdüğü tarihi konaktaki yangına olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ile müdahale yapılıyor.

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Alevlerin diğer konaklara sıçramaması için itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ederken, Yörük köyü geçtiğimiz haftalarda Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO) “İyileştirme Programı”na dahil edilmişti.

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