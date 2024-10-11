355 milyon lira değerinde kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi

İstanbul'da yasadışı yollarla ülkeye sokulan kaçak gözlükleri piyasaya sürmeye hazırlandığı bilgisini alan polis ekipleri operasyon düzenledi. 1 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, piyasa değeri 355 milyon lira olduğu değerlendirilen markaların gözlükleri ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak yollarla gözlük sokulduğu ve bu ürünlerin mağaza açılarak satıldığı yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler, Fatih ve Bayrampaşa'da kaçak ürünlerin bulunduğu adresleri tespit etti. Çalışmaların ardından belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerdeki aramalarda piyasa değeri 355 milyon lira olduğu değerlendirilen 236 bin 972 güneş gözlüğü ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edilirken ele geçirilen güneş gözlükleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde sergilendi.