36 metre uzunluğundaki tünel hayretlere çevirdi

Düzenleme: Kaynak: DHA
36 metre uzunluğundaki tünel hayretlere çevirdi

Aksaray'da dışarısını saman balyasıyla çevirdiği 2 metre derinliğe sahip 36 metre uzunluğundaki tünel hayretlere çevirdi. Şüpheli, tüneli kazarak tarihi eser ararken suçüstü yakalandı.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ve Eskil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eşmekaya beldesinde kaçak tarihi eser kazısı yapıldığı bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan jandarma, etrafını saman balyasıyla çevirip, 2 metre derinliğe indikten sonra 36 metre uzunluğunda tünel kazan şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Şüpheli gözaltına alınırken, tünelde 1 dedektör, 1 görüntü ünitesi, 3 detektör arama başlığı, 1 arama çubuğu, 1 görüntü ünitesi ve detektör taşıma yeleği, 1 şarj adaptörü ve 2 bakır çubuk ele geçirildi.

Şüpheli, sorgulanmak üzere Eskil İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

36 metre uzunluğundaki tünel hayretlere çevirdi

36 metre uzunluğundaki tünel hayretlere çevirdi

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