36 milyon euro harcanmıştı: En pahalı savunma çöktü

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında ligden düşmesi daha önce kesinleşen Atakaş Hatayspor'a deplasmanda 4-2 yenilen Fenerbahçe'nin savunma performansındaki düşüş dikkati çekiyor.

Sezona dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde başlayan sarı-lacivertliler, ligin ilk bölümünde savunma performansıyla göz doldurdu. Ligde uzun süre en az gol yiyen takım ünvanını koruyan Fenerbahçe, bu performansını finale taşımayı başaramadı. Savunmasıyla ön plana çıkan Jose Mourinho yönetiminde son 10 resmi maçta kalesini gole kapatamayan Fenerbahçe, sezonu kupasız tamamladı.

36 MİLYON EURO HARCANDI

Transfer döneminde savunmaya önemli yatırımlar yapan Fenerbahçe, bunun karşılığını alamadı. Elinde olan savunma oyuncularından Jayden Oosterwolde’yi 2023 Ocak’ta 6 milyon euroya transfer eden Fenerbahçe, aynı yılın yaz döneminde Rodrigo Becao’ya 8,31 milyon euro bonservis bedeli öderken Djiku’yu da bonservissiz kadrosuna kattı. 2023-24 sezonunun devre arasında da 2 milyon euro kiralama 8,5 milyon euro opsiyon ile Çağlar Söyüncü transfer edildi. Bu sezonun devre arasında Mourinho’nun talebiyle savunmaya iki takviye daha yapan Fenerbahçe Diego Carlos’a 11,5 milyon euro öderken Skriniar için bir kiralama bedeli açıklanmadı.

SON 10 MAÇTA 17 GOL YEDİ

Fenerbahçe, oynadığı son 10 resmi maçta kalesinde 17 gole engel olamadı. Sarı-lacivertli takım, biri Türkiye Kupası'nda olmak üzere oynadığı bu 10 maç öncesinde 2 kupa iddiasını sürdürüyordu. Bu bölümde 6 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, en az gol yiyen takım ünvanını kaybetti ve sezonu kupasız kapattı.

DERBİLERDE RAKİPLERİ SEVİNDİ

Fenerbahçe, derbilerde bu sezon beklentinin çok gerisinde kaldı. Toplamda oynadığı 5 derbi müsabakasından sadece 1 puan çıkarabilen sarı-lacivertliler, söz konusu maçlarda kalesini gole kapatmada büyük problem yaşadı.

Ligdeki ilk derbisinde Kadıköy'de Galatasaray'a 3-1 yenilen Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş'a da 1-0 mağlup oldu. Ligin ikinci devresinde tek puanını 0-0 berabere kaldığı Galatasaray derbisinde elde eden sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş'a evinde 1-0 yenildi. Fenerbahçe, ligdeki kötü derbi performansını kupada da yaşadı. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Galatasaray ile eşleşen sarı-lacivertli ekip, sahasında rakibine 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

Derbilerde rakip fileleri 2 kez havalandırabilen ve kalesinde 7 gole engel olamayan Fenerbahçe, bu alanda da savunma performansıyla sınıfta kaldı.

LİGDE 8 TAKIMA KARŞI KALESİNİ KAPATAMADI

Fenerbahçe, Süper Lig'de 8 rakibiyle yaptığı her 2 müsabakada da kalesinde gol gördü. Sarı-lacivertli takım, Göztepe, Trabzonspor, Kayserispor, Gaziantep FK, Beşiktaş, Başakşehir, Eyüpspor ve Hatayspor ile oynadığı 2 maçta da en az bir gol yedi. Jose Mourinho'nun ekibi, bu sezon Hatayspor ve Kayserispor'un 5'er, Göztepe'nin de 4 golüne engel olamadı.