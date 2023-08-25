36 yaşındaki güreşçinin sır dolu ölümüyle ilgili açıklama geldi

Güreş dünyasının yakından tanıdığı ABD'li Bray Wyatt 36 yaşında hayatını kaybetti. Güreş organizasyonu WWE duyuruyu Perşembe günü web sitesinde yaptı.

Organizasyon, hayranları tarafından "The Fiend" olarak da bilinen Wyatt hakkında "Sürükleyici performansları ve inanılmaz ring içi varlığıyla tanınan Wyatt, kendi neslinin süper yıldızıydı ve WWE'de birçok başarıya imza attı" diye yazdı.

Gerçek adı Windham Rotunda olan Wyatt'ın diğer başarılarının yanı sıra 2017 yılında WWE şampiyonu olduğu belirtildi.

MERAK EDİLEN AÇIKLAMA GELDİ

Gerçek adı Paul Michael Levesque olan ve diğer şeylerin yanı sıra WWE'nin medya içeriğinden sorumlu olan eski güreşçi "Triple H" de Wyatt'ın ölümüyle ilgili bilgi verdi. "Triple H" eskiden Twitter X olarak bilinen platformda "Düşüncelerimiz ailesiyle birlikte ve şu anda herkesin mahremiyetlerine saygı göstermesini rica ediyoruz" diye yazdı.

Kendisi de yıllarca WWE'de "The Rock" ring adıyla sahne alan aktör-yıldız Dwayne Johnson, X'te "Bray Wyatt'ın vefat haberinden duyduğu üzüntüyü" dile getirdi. Wyatt'ın güreş dünyasında bulunması zor, eşsiz, havalı ve nadir bir karakter olduğunu yazdı. Başlangıçta ölüm nedeni hakkında hiçbir şey bilinmiyordu.