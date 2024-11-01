365 Gün filminin yıldızından Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
365 Gün filminin yıldızından Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımı!

'365 Gün' filmiyle hafızalara kazınan İtalyan yıldızı Michele Morrone, Kemal Kılıçdaroğlu'nun meşhur olan kalp işaretinin efektiyle sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Hem yeteneğiyle hem de 'karizmatik' duruşuyla son dönemlerde gündemden düşmeyen Türkiye'de de çok fazla konuşulan '365 Gün'ün ünlü oyuncusu Michele Morrone yayınladığı bir videoyla gündeme geldi.

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HATAY’A GİDİP DEPREMZEDELERİN YANINDA OLMUŞTU

Dünyaca ünlü oyuncu Morrone 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'a giderek depremzedeleri ziyarette bulunmuştu.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU PAYLAŞTI

Ünlü oyuncu Morrone CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu efekt videosuyla gündem oldu. Ünlü isim seçim döneminde Kılıçdaroğlu'nun meşhur kalp işaretini yapmaya çalıştı.

Morrone, kalp şeklinde ellerini birleştirmeye çalıştı. Kısa sürede yayılan video ise gündeme bomba gibi düştü.

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