36'lık Lloris'e Arabistan'dan rekor teklif

Tottenham'ın file bekçisi Hugo Lloris'in Arabistan'dan rekor maaşlı bir teklif aldığı iddia edildi.

36'lık Lloris'e Arabistan'dan rekor teklif

Tottenham'ın tecrübeli file bekçisi Hugo Lloris, kariyerine Suudi Arabistan'da devam edebilir.

YILLIK 16 MİLYON EURO
Daily Mail'de yer alan habere göre; Adı açıklanmayan bir Suudi Arabistan kulübü, Fransız kaleciye yıllık 16 milyon euroluk bir teklif yaptı. Başarılı kaleci, İngiliz ekibinde haftalık yaklaşık 100 bin euro kazanıyor.

SICAK BAKIYOR
2024 yılında sözlerşmesi sona erecek file bekçisinin de Arabistan ekibine sıcak baktığı kaydedildi. 36 yaşındaki Fransız oyuncu bu sezon Premier Lig'de 25 maça çıktı ve 39 gol yedi.

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