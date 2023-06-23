37 FETÖ'cü sınırda yakalandı

Yunanistan'dan Türkiye'ye geçmeye çalışan 53 şüpheli yakalandı. Yapılan soruşturmada yakalananların 37'sinin FETÖ mensubu olduğu belirlendi.

37 FETÖ'cü sınırda yakalandı

Editör: İsa Karaarslan

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye-Yunanistan hududunda görev yapan hudut kartallarının, Yunanistan'dan Türkiye'ye geçmeye çalışan 53 kişiyi yakaladığı kaydedildi.

Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 37’sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya sayfasında yayınlanan bilgide şunlar belirtildi;

"Türkiye-Yunanistan hududunda kahramanca ve fedakârca görev yapan hudut kartallarımız, Yunanistan’dan ülkemize geçmeye çalışan 53 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 37’sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

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