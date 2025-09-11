37 ilin emniyet müdürü değişti. Resmi Gazete'de duyuruldu

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla 37 ilin emniyet müdürleri değişirken, 22 ilin emniyet müdürü merkeze alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre 37 ilin emniyet müdürü değişti. 22 il emniyet müdürünün de merkeze alındığı atama kararları şöyle:

MERKEZE ÇEKİLEN EMNİYET MÜDÜRLERİ

Şırnak İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, Bartın Ünsal Hayal, Bitlis İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Erzurum İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Uşak İl Emniyet Müdürü Меhmеt Ali Kolcu, Sivas İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, Malatya İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, Adıyaman İl Emniyet Müdürü Alper Uzman, Kırşehir İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal, Karabük İl Emniyet Müdürü Меhmеt Ali Hasan Köse, Muğla İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Sakarya İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Giresun İl Emniyet Müdürü Tacettin Çelebi, Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Trabzon İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Mersin İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Tunceli İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, Bolu İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Mardin İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, Emiyet Genel Müdürlüğü Merkezine atandı.

37 İLİN EMNİYET MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ

Ayrıca karara göre, Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne, Ardahan İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne, Ağrı İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne, Kars İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne, Hakkari İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne, Artvin İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, Bartın İl Emniyet Müdürlüğüne, Hatay İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce, Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne, Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne, Nevşehir İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğüne, Muş İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğüne, Yozgat İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne, Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğüne, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğüne, Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz, Muğla İl Emniyet Müdürlüğüne, Koruma Daire Başkanı Tamer Taş, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne, 1. Hukuk Müşaviri Rüştü Yılmaz, Hatay İl Emniyet Müdürlüğüne, TEM Daire Başkanı Ergün Dağıstanlı, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne, KOM Başkanı Şükrü Yaman, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne, Trafik Başkanı Muhittin Ayhan, Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne, Taner Çiftçi Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne, Oğuz Tüzün- Ardahan İl Emniyet Müdürlüğüne, Göksel Önder Ağrı İl Emniyet Müdürlüğüne, Murat Abdullah -Tombul Kars İl Emniyet Müdürlüğüne, Atilla Ayata- Hakkari İl Emniyet Müdürlüğüne, Murat Güneş- Artvin İl Emniyet Müdürlüğüne, Volkan Sazak- Şırnak İl Emniyet Müdürlüğüne, Mustafa Işık- Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne, Koray Şensoy- Bitlis İl Emniyet Müdürlüğüne, Ahmet Alaağaçlı- Sivas İl Emniyet Müdürlüğüne, Arzum Nazman- Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne, Mesut Görücü- Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğüne, Ahmet Canver- Karabük İl Emniyet Müdürlüğüne, Melih Kuzudişli- Muş İl Emniyet Müdürlüğüne Necmettin Koç- Yozgat İl Emniyet Müdürlüğüne, Ferhat Akbaş- Giresun İl Emniyet Müdürlüğüne ve Kazım Günay Demiralay ise Tunceli İl Emniyet Müdürlüğüne atandı.