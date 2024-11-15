37 kiloya düşünce tahliye edilmişti! Nihal Candan sır gibi sakladığı kocasıyla ilgili Armağan Çağlayan'a ilk kez konuştu

5 ay kaldığı cezaevinden anoreksiya (yemek yememe) hastalığına nedeniyle tahliye edilen Nihal Candan'ın tahliyesi tartışmalara neden olmuştu.

CEZAEVİ GÜNLÜKLERİNİ AÇIK AÇIK ANLATTI

Candan, Armağan Çağlayan'ın YoTube programına konuk oldu. Cezaevi günlüklerini açık açık anlattı.

Bir günde hayatının değiştiğini söyleyen Nihal Candan cezaevi için "Halüsinasyon görmeye başladığımda çok iyiydi, orası biraz katlanılabilirdi. O yüzden aç kalmayı biraz uzun tutmuş olabilirim. Çünkü beden aç kalınca halüsinasyon görmeye başlıyor ve nerede olduğunuzu falan çok fark etmiyorsunuz. O mod da benim için çok iyiydi. Beni asıl hayatta tutan, o savaş modunda kalabilmemi sağlayan açlıktı" ifadelerini kullandı.

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AÇ KALMAK ÇOK DAHA İYİYDİ

"E orada drug yok, alkol yok" diyen Nihal Candan, "Ben zaten alkol de kullanmıyorum, drug da kullanmıyorum. Orada denesem de antidepresanla bunu yapamazdım, aç kalmak çok daha easy'di bence" itirafında bulundu.

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“EVLİ MİSİNİZ?”

Çağlayan, Candan'a 'Evli misiniz?' diye sordu. Nihal Candan 'Evliyim ki. Ne evliyim. Evli olup bekar kalmayı çok denemiştim bu o işte' diyerek yanıt verdi.

Çağlayan bunun üzerine; 'Cezaevinde hiç ziyarete gelmedi mi?' diye sordu. Candan 'Geldi başlarda. Çok da destek olduğu noktalar oldu. Sanırım onun anksiyeteleri benimkinden ağır bastı' dedi.

Şu anda Çağlayan Adliyesi'nde staj yaptığını söyleyen Nihal Candan davasının devam ettiği ve iki-üç sene sürebileceğini de söyledi.

'BU NASIL YÜZSÜZLÜK'

Candan'ın konuk olduğu bu program gündem oldu. 'Bu nasıl yüzsüzlük', 'Birde Netflix belgeseli çekelim', 'Hâlâ insanların aklıyla dalga geçiyorlar' gibi yorumlar yapıldı.