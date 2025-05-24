Nihal Candan'ın son hali korkuttu! Bir deri bir kemik kaldı

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından haklarında başlatılan soruşturma çerçevesinde tutuklanan Candan kardeşler olarak tanınan Nihal Candan cezaevinde 37 kiloya kadar düşmüş anoreksiyaya yakalanmıştı. Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen Candan’ın son hali şaşkına çevirdi.

SON HALİNİ GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI

Tahliye edildikten sonra gözlerden ve sosyal medyadan uzak bir hayat yaşayan Nihal Candan’ın son halini görenler gözlerine inanamadı.

ANOREKSİYA TEŞHİSİ KONULDU

Candan kardeşler 16 Kasım 2023’te tutuklanmış ve Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilince protesto etmek amacıyla cezaevinde yemek yememeye başlamıştı.

Kısa süre sonra yeme alışkanlığı bozularak 'anoreksiya nevroza' hastalığı teşhisi konulan Nihal Candan'ın 37 kiloya kadar düşmesi nedeniyle tahliye edilmişti.

SON HALİ KORKUTTU GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI YAĞDI

Şimdilerde sadece sosyal medya üzerinden kıyafetlerini sattığı görülen Nihal Candan'ın son hali görenleri şoke etti.

Nihal Candan'ın art arda paylaştığı fotoğraf karelerine binlerce yorum geldi.

Candan'a 'geçmiş olsun', 'çok kötü, bir an önce toparlanmalısın', 'eski haline dön lütfen', 'çok zayıfsın' gibi yorumlar yapıldı.

İşte Nihal Candan'ın son hali :