3,7 milyon hane sosyal yardım alıyor. Bakanlığın verileri ile ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Birgün
3,7 milyon hane sosyal yardım alıyor. Bakanlığın verileri ile ortaya çıktı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın açıkladığı veriler Türkiye’de yoksulluğun geldiği durumu ortaya koydu. Buna göre, 3,7 milyon hane sosyal yardım alıyor.

Türkiye’de artan yoksullukla birlikte milyonlarca vatandaş sosyal yardımlara muhtaç hale geldi. Artan ev kiraları ve gıda fiyatları ile birlikte giderek yoksullaşan vatandaş devletten sosyal yardımlar alarak geçinmeye çalışıyor.

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın verileri yoksulluğun geldiği durumu gözler önüne serdi.

Bakanlığın verilerine göre, “Türkiye’nin uçuşa geçeceği” iddia edilen 2018 yılı itibarıyla yoksulluk uçtu. 2018 yılında 2 milyon 588 bin 969 olan düzenli sosyal yardımlardan faydalanan hane sayısı, 2024 yılının ilk yarısında 3 milyon 786 bin 109’a kadar çıktı.

2018’den bu yana sosyal yardım alanların sayısı şöyle:

2018: 2 milyon 588 bin 969

2019: 2 milyon 501 bin 106

2020: 2 milyon 450 bin 80

2021: 2 milyon 476 bin 457

2022: 3 milyon 780 bin 424

2023: 4 milyon 444 bin 73

2024 (Ocak-Haziran): 3 milyon 786 bin 109

Açıklanan verilere göre, 2019 yılında 2 milyon 420 bin 915 olan elektrik tüketim desteğinden yararlanan hane sayısı, Haziran 2024 itibarıyla kayıtlara, 3 milyon 687 bin 498 olarak geçti.

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