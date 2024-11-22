37 yaşındaki Yasin Öztekin gol krallığında zirvede

Kaynak: Haber Merkezi
37 yaşındaki Yasin Öztekin gol krallığında zirvede

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Bucaspor 1928’in 37 yaşındaki oyuncusu Yasin Öztekin gol krallığında zirvede bulunuyor. Tecrübeli oyuncunun performansı görenleri hayran bıraktı.

Borussia Dortmund ile Bundesliga şampiyonluğu, Galatasaray ile 2 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 2 Türkiye Süper Kupa zaferi yaşayan Yasin Öztekin, kariyerini Bucaspor 1928'de sürdürüyor.

Bucaspor 1928'in kaptanı olan Yasin Öztekin (37), ilerleyen yaşına rağmen gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Bucaspor 1928, 12. haftası geride kalan Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 26 puanla 4. sırada yer alıyor.

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37 yaşındaki futbolcu, Bucaspor'un kaydettiği 17 golün 9'una imza atarak adeta takımını sırtlamış durumda.

Öte yandan Yasin Öztekin attığı 9 golle de gol krallığı sıralamasının zirvesinde yer alıyor.

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Deneyimli futbolcunun Bucaspor 1928 ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

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