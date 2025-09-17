38 boş kovanın sırrı çözüldü

Düzenleme: Kaynak: DHA
38 boş kovanın sırrı çözüldü

Bursa’da parkta oyun oynarken yorgun mermi nedeniyle yaralanan 6 yaşındaki İsmail’in olayı ile ilgili flaş gelişme. Olay yerinin 6 km alanını tarayan polis bir parkta 38 adet boş kovan buldu. Mermileri mukayesesinde şüpheliye ulaşıldı.

Osmangazi ilçesi Demirtaş Sakarya Mahallesi'ndeki Merhum Halil Satık Parkı'nda oynayan İsmail K.'nin kalçasına, 14 Eylül'de saat 19.00 sıralarında yorgun mermi isabet etti. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı çocuk, ambulansla kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kalçasındaki mermi çekirdeği ameliyatla çıkarılan İsmail K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay sonrası yaşanan panik anları da çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Ailenin şikayetinin ardından harekete geçen Demirtaş Polis Merkezi Amirliği ekipleri, merminin İsmetiye Mahallesi tarafından ateşlendiğini belirledi. Bölgedeki araştırmalarda boş bir arazide 38 boş kovan bulundu. Boş kovanlarla çocuğun kalçasından çıkarılan mermi çekirdeği, Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi. Yapılan balistik incelemede kovanların E.K.'ye ait tabancadan ateşlendiği tespit edildi. Şüpheli, adresinde yakalanıp gözaltına alındı.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları! (16 Eylül 2025)
Gazeteci Deniz Zeyrek’ten bakana ağır suçlama! “Ya içeceksin ya boğulacaksın…”
'Bi Umut' öyküsünü beyazperdeye taşıyor
Spot piyasada elektrik fiyatları! (17 Eylül 2025)
5 yaşındaki çocuğunu katletmişti! Ortaya çıkan ayrıntılar kahretti
