38 sürücüye toplam 255 bin TL ceza

Adana Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında sürücülere yönelik alkol kontrolü yaptı. Trafik polisleri cadde üzerinde seyir halindeki araçları durdurdu, ehliyet incelemesi yaptı ve sürücülere alkolmetre ile test gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde toplam 478 sürücü kontrol edildi.

Kontrollerde 12 sürücünün alkollü araç sürdüğü belirlenirken, 2 kişiye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 24 sürücüye ise çeşitli trafik ihlallerinden dolayı cezai işlem uygulandı. Toplam 38 sürücüye 255 bin 100 TL idari para cezası uygulandı.