38 yıl hapis cezası bulunan firari Piraziz’de yakalandı

Ali Yazan Ordu /Yeniçağ

Giresun İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Piraziz İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında çeşitli suçlardan toplam 38 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E. yakalandı.

M.E.’nin, "Başkasına ait marka hakkında iktibas veya iltibas suretiyle satışa arz etmek veya satmak", "Alacaklıyı zarara uğratmak için mevcudu eksiltmek", "Dolandırıcılık", "Resmi belgede sahtecilik", "Kamu kurum ve kuruluşlarını araç olarak kullanarak dolandırıcılık" ve "Hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından arandığı tespit edildi.

Piraziz İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında yakalanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Espiye L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.