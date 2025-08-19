38 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı…

Alınan bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik ortak çalışma gerçekleştirildi.

Ekipler tarafından şahısların gizlendikleri adreslere yapılan baskında hakkında ‘kasten öldürme', ‘kasten yaralama' ve ‘alkol ile uyuşturucu madde etkisi altındayken araç kullanma' suçlarından toplam 38 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. (25) yakalandı.

A.K., işlemlerin sonrasında cezaevine teslim edildi.