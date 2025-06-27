38 yıllık Türk deri üreticisi konkordato talebinde bulundu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
38 yıllık Türk deri üreticisi konkordato talebinde bulundu

Deri yıllardır moda sektörüne yön veren parçalardan biri olarak tasarımdaki yerini koruyor. Modada deri parçaların halen bu kadar talep görüyor olması üretimi de etkiliyor Türkiye’nin lüks konfeksiyoncularından biri olarak kabul edilen dev şirketin iflasın eşiğinde olduğu öğrenildi.

Türkiye’de 36 yıldır üretimde bulunan Aspells deri konfeksiyon firmasının iflasın eşiğine geldiği ve Konkordato talep ettiği öğrenildi.

Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yapılan başvuru sonucunda, şirkete 3 aylık geçici mühlet verildi. Mahkemenin aldığı karara göre, İcra ve İflas Kanunu’nun 287. ve 288. maddeleri kapsamında şirketin mali yapısı yeniden yapılandırılacak, bu süreçte mal varlığının korunması sağlanacak.

Avrupa standartlarında üretim yapan ve sektörde öncü firmalar arasında gösterilen Aspells Deri için konkordato sürecinin etkin şekilde yürütülmesi amacıyla üç kişilik komiser heyeti atandı. Ferahnaz Seval Özel, Orçun Urak ve Hakan Karakaş’tan oluşan heyet, şirketin mali durumunu detaylı şekilde inceleyerek borç ödeme kapasitesini ve konkordatonun başarı ihtimalini değerlendirecek.

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38 yıllık Türk deri üreticisi konkordato talebinde bulundu
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