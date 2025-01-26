389 bin liraya sıfır otomobil satılıyor! Detaylar belli oldu

Fiat’ın kompakt ve pratik elektrikli modeli Topolino, şehir içi kullanımlar için iyi bir seçenek sunuyor. Dar sokaklarda kolay bir şekilde manevra yapabilen Topolino, düşük işletme maliyetleri ile de tercih ediliyor. Üç farklı donanım seviyesiyle satılan bu model, şıklığı ve kullanışlılığı bir arada arayan tüketicilere hitap ediyor.

Fiat Topolino’nun fiyatları şu şekilde:

Topolino: 475.900 TL

Topolino Plus: 505.900 TL

Topolino Dolcevita: 495.900 TL

Bu modeller, kompakt tasarımları ve elektrikli motor avantajlarıyla şehir içinde rahat kullanım sunuyor.

CITROEN AMI FİYATLARI

Citroen, Ami modeli ile şehir içi ulaşımda pratik ve ekonomik bir seçenek arayanlara hitap ediyor. 6 kW’lık elektrik motoru ile düşük enerji tüketimi sağlayan Ami, çevre dostu yapısı ve modern tasarımıyla göze çarpıyor. Üç farklı donanım seviyesi ile sunulan Ami, bütçe dostu olmasının yanında şık ve modern bir görünüm de sunuyor.

Citroen Ami’nin fiyatları şu şekilde sıralanıyor:

Ami One: 389.000 TL

Ami Peps: 399.000 TL

Ami Tonic: 399.000 TL