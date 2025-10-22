Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da aralarında bulunduğu önceki CHP kurultay delegeleri, CHP'nin 39. Olağan Kurultayı sürecinde yapılan il kongreleri seçimlerinin iptali için Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dilekçe verdi.

CHP Genel Merkez yönetiminin 38’inci olağan kurultayda kurultay iradesini organize bir şekilde ortadan kaldırdığı ve bu durumun hukuka ve kamu düzenine aykırı olduğu iddia edildi.

Dilekçede ceza dosyalarında Özgür Özel lehine oy kullanmaları için bir kısım delegelere maddi menfaat temin edildiği, belediye başkanlığı, meclis üyeliği adaylığı teklif ve taahhüt edildiği öne sürüldü.

Ayrıca CHP’li belediyelerde işe yerleştirme vaadinde bulunulduğu ve yüzlerce kişinin yargılandığı iddiası dikkat çekti.

Dilekçede, mevcut yönetimin 6 Nisan 2025'te yapılan 21. ve 21 Eylül 2025'teki 22. Olağanüstü Kurultaylarının açılan davayı konusuz bırakmak ve "hukuka karşı hile" yoluyla yönetimi korumak amacıyla düzenlendiği öne sürülerek, kurultayların yok hükmünde sayılması gerektiği de ifade edildi.

Genel Başkan Özgür Özel’in, CHP Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin, Parti Meclisi üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verilmesi istenen dilekçede şu ifadeler yer aldı:

“Kamu düzenini ihlal ederek CHP gibi güçlü bir partinin yönetimini ele geçiren bir yapının parti yönetimini de kamu düzenini ihlal edecek şekilde kullanması söz konusudur. Hukukun buna ‘dur’ demesi kaçınılmaz bir zorunluluktur.

Zira Cumhuriyet Halk Partisi gibi ülkemiz ve demokrasimiz açısından olmazsa olmaz özelliğe sahip bir partinin tüm olanakları kamu düzenini ihlal ederek yönetimi ele geçirenler tarafından, partinin yönettiği belediyelerin sahip olduğu tüm kamu kaynakları, mevcut yönetimin halihazırdaki durumunu korumak ve bu gayrihukuki durumun devamını sağlamak ile İBB’de işlenen suçların organizasyon lideri konumunda itham edilen Ekrem İmamoğlu’nu içinde bulunduğu durumdan çıkarmak için kullanılmaktadır.

Partiye tasallut eden hukuk dışı ve kamu düzenine aykırı anlayış öyle bir noktaya gelmiştir ki görevini yapan yargı mensuplarını, hak arayan avukatları dahi basın ve yayın organları üzerinden duruşma salonlarında tehdit etme cüretini göstermektedir.

Kamu düzenini korumakla görevli yargının yapması gereken şey açıktır. Hukuka aykırı olarak CHP yönetimini ele geçirerek kamu düzenini sarsacak biçimde kullananların elinden Cumhuriyet Halk Partisi’ni kurtarmak ve kamu düzeninin yeniden tesisini sağlamaktır.”

Öte yandan Lütfü Savaş ve iki delege daha önce olağanüstü kurultayın iptali için başvuru yapmış mahkeme, CHP'nin 6 Nisan'da yapacağı olağanüstü kurultayın yürürlüğünün durdurulması ve iptali için yapılan başvuruyu reddetmişti.