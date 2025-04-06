39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali’nde heyecan dorukta

Sevda-Cenap And Müzik Vakfınca düzenlenen 39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, bu hafta Akram Khan Topluluğu, Kuzey Makedonya Ulusal Devlet Balesi ve Woman by Aaron Vivancos'un dans gösterilerini sanatseverlerle buluşturacak.

Klasik müziğin Türkiye'de tanınması ve gelişimine katkıda bulunmak amacıyla kurulan Sevda-Cenap And Müzik Vakfı'nın düzenlediği 39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali devam ediyor.

Festivalin ikinci haftasında dünyaca ünlü dans ve müzik toplulukları performanslarını sergileyecek.

Akram Khan Company ve Balkanların önde gelen devlet topluluklarından Kuzey Makedonya Ulusal Devlet Balesi, yarın akşam TED ATA Sahne'de sanatseverlerle buluşacak.

Modern dansın başta İngiltere olmak üzere tüm dünyadaki en önemli koreograflarından ve hikaye anlatıcılarından biri olarak kabul edilen Akram Khan'ın kurucusu olduğu Akram Khan Company, dans, teknoloji ve tiyatroyu birleştiren yenilikçi yaklaşımıyla "Küçük Vatan" eserini sergileyecek.

İngiltere'den Bangladeş'e uzanan güçlü öyküsüyle eser başta tüm dans severler olmak üzere özellikle de 8-16 yaş arası çocuklara ve ailelerine keyifli dakikalar yaşatacak.

Gösterinin ikinci yarısında ise tanınmış Türk koreograf Can Arslan'ın engeller ile yüzleşildiğinde ortaya çıkan derin büyümeyi fark etmekle ilgili yeni eseri "Taşlı Yol" dünyada ilk kez sahnelenecek. Gösteride Kuzey Makedonya Ulusal Devlet Balesi yer alacak.

İSPANYA'NIN YALNIZCA KADINLARDAN OLUŞAN DANS GRUBU BAŞKENTTE

39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali kapsamında sadece kadınlardan oluşan İspanya'nın uluslararası üne sahip Woman by Aaron Vivancos topluluğu da başkentte sanatseverlerle buluşacak.

Los Vivancos topluluğunun dansçısı Aaron Vivancos'un, prodüktör, koreograf, besteci ve artistik direktör olarak imzasını taşıyan, İspanya ve Meksika'da kapalı gişe sergilenen kadınlara saygı niteliğindeki flamenko gösterisi 11 Nisan Cuma akşamı, MEB Şura Salonu'nda sahnelenecek.

Gelenekten beslenen yeni müzik anlayışına sahip Devingen müzik topluluğu da 12 Nisan Cumartesi günü dünya müziğinden örnekler sunacak.

Anadolu'nun zengin müzik geleneğini merkeze alan; Balkanlar, Ortadoğu ve farklı coğrafyaların kültürlerinden beslenen kültürlerarası dinamik bir müzik topluluğu olan Devingen'in dünya müziği seçkisini klavyede Erberk Eryılmaz, bağlamada Sinan Ayyıldız, davulda Ali Can Öztan ve üflemeli çalgılarda Buğra Kutbay seslendirecek.

Müzikseverler, 30 Nisan'a kadar sürecek festivalin kamu yararı için ve farklı kategorilerde düzenlenen konser biletlerini "biletinial.com"dan satın alabilecek.