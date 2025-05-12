39 yaşındaki Dzeko’ya İtalya’dan sürpriz talip

Türkiye’ye geldiği günden bu yana profesyonelliği ve futbolculuğuyla örnek bir karakter sergileyen Edin Dzeko’nun Fenerbahçe ile sözleşmesi bu yaz sona eriyor. Fenerbahçe’de çok mutlu olan golcü oyuncunun sözleşme yenilemeye sıcak baktığı bilinirken Sarı-Lacivertli kulüpten henüz bu yönde bir adım gelmedi.

Yaşı 39’a gelen Bosna Hersekli yıldızın kulüpteki geleceği belli olmazken, İtalyan devi Fiorentina’dan transfer teklifi aldı. Üst düzey fiziğini koruyan oyuncunun için istekli olan Çizme ekibi oyuncunun kararını bekliyor. Dzeko ise önceliğini Fenerbahçe olarak belirledi.