39 yaşındaki Dzeko’ya İtalya’dan sürpriz talip

Kaynak: Haber Merkezi
39 yaşındaki Dzeko’ya İtalya’dan sürpriz talip

Fenerbahçe ile 2 sezonu geride bırakan Edin Dzeko’nun sözleşmesi sona eriyor. Sarı-Lacivertli kulüpte geleceği belli olmayan oyuncu için yaşı 39’a gelmesine raümen transfer teklifleri geliyor.

Türkiye’ye geldiği günden bu yana profesyonelliği ve futbolculuğuyla örnek bir karakter sergileyen Edin Dzeko’nun Fenerbahçe ile sözleşmesi bu yaz sona eriyor. Fenerbahçe’de çok mutlu olan golcü oyuncunun sözleşme yenilemeye sıcak baktığı bilinirken Sarı-Lacivertli kulüpten henüz bu yönde bir adım gelmedi.

Yaşı 39’a gelen Bosna Hersekli yıldızın kulüpteki geleceği belli olmazken, İtalyan devi Fiorentina’dan transfer teklifi aldı. Üst düzey fiziğini koruyan oyuncunun için istekli olan Çizme ekibi oyuncunun kararını bekliyor. Dzeko ise önceliğini Fenerbahçe olarak belirledi.

Son Haberler
Güzel Sanatlar Lisesi’nden müzik şöleni! Alkış tufanı
Güzel Sanatlar Lisesi’nden müzik şöleni!
Terör örgütü PKK'nın fesih kararı sonrası Saray'dan ilk açıklama
Terör örgütü PKK'nın fesih kararı sonrası Saray'dan ilk açıklama
Türk Cumhuriyetleri’nde yaşanan tüketim patlaması krizin habercisi
Türk Cumhuriyetleri’nde yaşanan tüketim patlaması krizin habercisi
D vitamininin karanlık yüzü ortaya çıktı! Ölebilirsiniz
D vitamininin karanlık yüzü ortaya çıktı! Ölebilirsiniz
Terör örgütü PKK’nın fesih kararının ardından DEM’den ilk açıklama
Terör örgütü PKK’nın fesih kararının ardından DEM’den ilk açıklama