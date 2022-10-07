7 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Frank Ribery'den flaş karar

İtalya Serie A ekiplerinden Salernitana'da forma giyen Fransız yıldız Franck Ribery kariyeriyle ilgili önemli bir karar aldı.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 12:31
Takip Et

39 yaşındaki tecrübeli oyuncu Frank Ribery emekli olmaya hazırlanıyor

Frank Ribery'den flaş karar
+
Aa
-

Bir dönem Süper Lig ekiplerinden Galatasaray 'da da forma giyen Fransız dünya yıldızı Franck Ribery emekli olmaya hazırlanıyor. 

EMEKLİ OLUYOR

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Serie A ekiplerinden Salernitana'da forma giyen Franck Ribery futbol kariyerini sona erdirmeye karar verdi. 39 yaşındaki Ribery, Salernitana'da bu sezon sadece 36 dakika forma giyebildi. 

ANTRENÖR OLARAK DEVAM EDEBİLİR

Kısa süre içinde İtalyan ekibiyle sözleşmesini feshedecek olan Ribery, daha sonra da kramponlarını asıp emekli olacak.  Futbolculuk kariyerini sona erdirecek olan Fransız yıldızın Salernitana kulübünde antrenör olarak görev almaya devam etmesi bekleniyor. 

SADECE 36 DAKİKA OYNAYABİLDİ

Frank Ribery, Eylül 2021'de Salernitana'ya geldi. İtalyan ekibiyle 24 maça çıkan Ribery, takımına 3 asistlik katkı yaptı. Ancak bu sezon ligin ilk maçında sadece 36 dakika oynayabildi. Diğer 7 Serie A maçını ise sakatlığı nedeniyle kaçırdı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'dan Azerbaycanlı gazeteciye ‘Soros’ çıkışı: Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor
1
﻿Erdoğan'dan Azerbaycanlı gazeteciye ‘Soros’ çıkışı: Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor
﻿Erdoğan'dan Azerbaycanlı gazeteciye ‘Soros’ çıkışı: Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor
﻿Motorine 48 saatte 3'üncü  zam
2
﻿Motorine 48 saatte 3'üncü  zam
﻿Motorine 48 saatte 3'üncü  zam
﻿Cemal Enginyurt AKP’nin gizli dolar planını açıkladı. Bu paylaşımı saklayın diyerek duyurdu!
3
﻿Cemal Enginyurt AKP’nin gizli dolar planını açıkladı. Bu paylaşımı saklayın diyerek duyurdu!
﻿Cemal Enginyurt AKP’nin gizli dolar planını açıkladı. Bu paylaşımı saklayın diyerek duyurdu!
﻿Kıran kırana geçen seçimi iktidara rağmen kazandı. Bir il bu seçim sonuçlarını konuşuyor
4
﻿Kıran kırana geçen seçimi iktidara rağmen kazandı. Bir il bu seçim sonuçlarını konuşuyor
﻿Kıran kırana geçen seçimi iktidara rağmen kazandı. Bir il bu seçim sonuçlarını konuşuyor
﻿Trabzonspor ve Beşiktaş'a ağır ceza
5
﻿Trabzonspor ve Beşiktaş'a ağır ceza
﻿Trabzonspor ve Beşiktaş'a ağır ceza
﻿Metin Feyzioğlu, Süleyman Soylu, Vahdettin derken, Zafer Arapkirli günün ikinci bombasını patlattı. Harbiden gündem Zaytung gibi
6
﻿Metin Feyzioğlu, Süleyman Soylu, Vahdettin derken, Zafer Arapkirli günün ikinci bombasını patlattı. Harbiden gündem Zaytung gibi
﻿Metin Feyzioğlu, Süleyman Soylu, Vahdettin derken, Zafer Arapkirli günün ikinci bombasını patlattı. Harbiden gündem Zaytung gibi
﻿AKP’li Metin Külünk partisini ‘uyarmaya’ devam ediyor: Aksi sokağın kabulü değildir
7
﻿AKP’li Metin Külünk partisini ‘uyarmaya’ devam ediyor: Aksi sokağın kabulü değildir
﻿AKP’li Metin Külünk partisini ‘uyarmaya’ devam ediyor: Aksi sokağın kabulü değildir
﻿Erzurum Palandöken’de icradan satılık tarla
﻿Erzurum Palandöken’de icradan satılık tarla
﻿Erzurum Palandöken’de icradan satılık tarla
﻿Ukrayna'dan tahıl yüklü 4 gemi daha yola çıktı
﻿Ukrayna'dan tahıl yüklü 4 gemi daha yola çıktı
﻿Ukrayna'dan tahıl yüklü 4 gemi daha yola çıktı
﻿Kayseri Felahiye İmar işçi alacak
﻿Kayseri Felahiye İmar işçi alacak
﻿Kayseri Felahiye İmar işçi alacak
﻿Kumluca’da belediye işçileri greve başladı
﻿Kumluca’da belediye işçileri greve başladı
﻿Kumluca’da belediye işçileri greve başladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.