39 yıl hapis cezası ile aranıyordu! Yakalandı

Firari şüpheli yakalandı

Hakkari Şemdinli’de polis ekipleri operasyon gerçekleştirdi. 39 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada Hakkâri ilinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde Şemdinli ilçesinde saha ve sokak kontrolleri yapıldığı belirtildi.

Bu kontroller sırasında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından 1 şüpheli şahsın üzerinde yapılan incelemede, toplamda 39 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Şahsın gözaltına alınarak yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından 24 Haziran 2024 tarihinde Hakkâri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildiği bildirildi.