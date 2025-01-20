39 yıldır ekmeğini çaydanlıktan çıkarıyor

İlkadım ilçesindeki 20 metrekarelik dükkanda çaydanlık tamiri yapan 2 çocuk babası Zeki Yılmaz, çocuklarının mesleği bırakmasını istemesine rağmen hala bu işine devam ediyor. Günlük ortalama 5-6 çaydanlık tamir eden Yılmaz, aynı zamanda yanında çalışacak kimse bulamamaktan şikayetçi.

"İLK BEN BAŞLATTIM"

Zeki Yılmaz, "39 yıldır bu işle uğraşıyorum. Yanımda çalışacak bir adam bile yok. Demliklerin yanmış, yıkılmış yerlerini sıfır yaparak veriyorum. Köyümden çalışacak bir adam bile gelmiyor. 39 yıldır bu dükkanın içindeyim. Tek başınayım. Hurdadan aldıklarımız da var. Onları da yaparak satıyoruz. Samsun'da bu işi yapanlar var fakat 39 sene önce ilk ben başlattım. Samsun'da benim gibi yapan yok. Ölsem burada çocuklarım bir günde hepsini hurdacıya verecekler. Çocuklarım bile "bırak baba" diyorlar" dedi.