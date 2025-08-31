3x3 Zafer Kupası sona erdi

24 takımım katıldığı 2 gün süren 3x3 Basketbol Zafer Kupası Turnuvası'nda kazananlar belli oldu. İki gün süren ve 40 maçın yapıldığı turnuvada dereceye giren takımlara toplam 24 binTL ödül dağıtıldı.

Bu yıl ilk kez düzenlenen ve 2007-2008-2009-2010-2011 doğumlu sporculardan oluşan 24 takımım katıldığı turnuva iki gün sürdü. Turnuva sonunda birinci olan Erciyes takımı 10 bin TL, ikinci olan Kolejspor 8 bin TL, üçüncü olan Hasketbol SK ise 6 bin TL ödül kazandı. Ayrıca smaç yarışması ve 3 sayılık atış yarışması şampiyonları 1'er adet orjinal 3x3 turnuva forması ve 1'er adet basketbol topu kazandı. Final maçı öncesi Kayseri'nin basketbol efsanesi olan eski Meysusporlu basketbolcular gösteri maçı yaptı. Maç 14-14 berabere sona erdi. Turnuva bitiminde Basketbol İl Temsilcisi Mehmet Ünal Sağlam ve Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak'a turnuvaya katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

Yapılan ödül ve madalya töreninden sonra toplu fotoğraf çekimi ile turnuva sona erdi.