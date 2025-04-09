4.300 yıllık sır! Antik Mısır’dan günümüze duvarlarda saklı hayat

Mısır’ın Dahshur kraliyet nekropolünde, arkeologlar tarafından 4.300 yıllık bir mezar keşfedildi.

Kahire’nin yaklaşık 33 kilometre güneyinde yer alan bu tarihi bölgede ortaya çıkan mezar, canlı duvar resimleri ve dikkat çekici detaylarıyla Antik Mısır’ın günlük yaşamına ışık tuttu.

Mısır Eski Eserler Bakanlığı’na bağlı bir ekip tarafından bulunan mezarın, bir rahibe ve kraliyet yetkilisinin son istirahatgâhı olduğu düşünüldü.

Arkeologlar, mezar çukurlarını kazarak içeride mumya olup olmadığını belirlemeyi planladı.

Dahshur, Antik Mısır’ın Eski Krallık döneminden kalma piramitleriyle ünlü bir bölge.

Keşfedilen mezar, Eğik Piramit ve Kırmızı Piramit’in gölgesinde, nekropolün derinliklerinde yer aldı.

Mezarı inceleyen ekip, duvarlarda bulunan renkli resimlerin tarım sahneleri, dini ritüeller ve aile yaşamından kesitler sunduğunu belirtti.

Kırmızı, mavi ve sarı tonlarla süslenmiş bu resimler, dönemin sanatsal ustalığını ve kültürel zenginliğini gözler önüne serdi.

MEZARDA NELER BULUNDU?

Mısır Eski Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Dr. Mostafa Waziri, keşfi “Dahshur’un tarihine yeni bir pencere” olarak tanımladı.

Waziri, “Mezar, 5. Hanedan (MÖ 2487-2345) dönemine tarihlendirildi. Duvarlardaki resimler, rahibe ve kraliyet yetkilisinin statüsünü yansıtıyor. Bu, onların hem dini hem de idari roller üstlendiğini gösteriyor” dedi.

İlk incelemelere göre, mezarın sahibi olan rahibenin adı “Sattjeni” olarak tanımlanırken, yanındaki kraliyet yetkilisi henüz kimliklendirilemedi.

Araştırmacılar, mezarın içindeki eşyaların ve olası mumyaların bu gizemi çözebileceğini umdu.

Mezarın girişinde bulunan hiyeroglif yazıtlar, Sattjeni’nin güneş tanrısı Ra’ya adanmış bir tapınakta hizmet verdiğini ortaya koydu.

Duvar resimlerinde ise buğday hasadı yapan köylüler, nilüfer çiçekleri toplayan kadınlar ve bir aile ziyafeti gibi sahneler dikkat çekti. Bu bulgular, Antik Mısır’da din ve günlük yaşamın iç içe geçtiğini bir kez daha kanıtladı.

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Oxford Üniversitesi’nden Mısırbilim Profesörü John Baines, keşfin önemine vurgu yaptı:

“Dahshur’daki bu mezar, Eski Krallık’ın sosyal yapısını anlamak için eşsiz bir kaynak. Duvar resimleri, dönemin elit kesiminin hem dini hem de dünyevi hayatına dair ipuçları sunuyor.”

Baines, resimlerin renklerinin korunmuşluğunun, Mısır’ın kuru ikliminin arkeolojik eserler için ne kadar elverişli olduğunu gösterdiğini ekledi.

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden Prof. Dr. Betsy Bryan ise mezarın sanatsal değerine dikkat çekti:

“Bu resimler, 4.300 yıl öncesinin canlı bir portresi. Kullanılan pigmentler—hematit kırmızısı ve demir oksit sarısı—Antik Mısır’ın yerel kaynaklarını ne kadar ustalıkla işlediğini ortaya koyuyor.”

Bryan’a göre, bu bulgu, mumyalama teknikleri ve boya yapım teknolojileri üzerine yeni araştırmalara kapı aralayabilir.

BİLİMSEL ANALİZ VE GELECEK PLANLAR

Mezarın yaşı, karbon-14 testiyle doğrulanırken, kullanılan mürekkebin bitkisel bazlı olduğu ve dönemin geleneksel yöntemleriyle hazırlandığı tespit edildi.

Arkeologlar, mezarın içindeki ahşap kalıntıların sedir ağacından yapıldığını ve muhtemelen Lübnan’dan ithal edildiğini düşünüyor. Bu, Eski Krallık döneminde Mısır’ın geniş ticaret ağlarına sahip olduğunu destekleyen bir bulgu.

Kazı ekibinin lideri Dr. Zahi Hawass, mezarda mumya bulunup bulunmadığını anlamak için çalışmalara devam edileceğini söyledi.

Hawass, "Bölgeye döndüğümüzde, mezar çukurlarını dikkatle kazacağız. Eğer mumyalar varsa, bu kişilerin kimliklerini ve yaşamlarını daha iyi anlayabileceğiz" dedi.

Hawass, geçmişte Sakkara’da 4.300 yıllık altın kaplı bir mumya bulduklarını hatırlatarak, Dahshur’un da benzer sürprizler barındırabileceğini ifade etti.

MISIR’IN TURİZM HEDEFLERİ

Mısır hükümeti, bu tür keşifleri turizm sektörünü canlandırmak için bir fırsat olarak gördü.

Büyük Mısır Müzesi’nin tam kapasiteyle açılmasıyla, ülkeye yılda 30 milyon turist çekilmesi hedeflendi. Dahshur’daki renkli mezar, bu hedefe ulaşmada önemli bir rol oynayabilir.

Bölge, zaten turistlerin ilgisini çeken piramitleriyle biliniyor; şimdi ise bu mezar, ziyaretçilere Antik Mısır’ın gizemli dünyasına daha derin bir bakış sunmayı vaat etti.

Dahshur nekropolünde ortaya çıkan bu 4.300 yıllık mezar, tarihin sessiz tanıklarından biri olarak, rahibe Sattjeni ve isimsiz kraliyet yetkilisinin öyküsünü günümüze taşıdı.

Arkeologlar, kazılar ilerledikçe daha fazla detayın ortaya çıkacağını öngördü.

Antik Mısır’ın renkli geçmişi, bu keşifle bir kez daha hayat buluyor ve insanlık mirasının zenginliğini gözler önüne serdi.