4.5 saat süren maç tarihe geçti! Bir türlü tamamlanamadı

Ukrayna 1. Futbol Ligi'nde (Premier Lig) Dnipro-1 ile Oleksandriya arasındaki karşılaşma, hava saldırısı uyarı sirenleri nedeniyle 4 saat 36 dakikada tamamlanarak lig tarihinin en uzun maçı oldu.

KAYNAK: AA
4.5 saat süren maç tarihe geçti! Bir türlü tamamlanamadı

Ukrayna'daki Dnipro Arena'da oynanan maç, sirenlerinin çalmasıyla planlanandan 15 dakika geç başladı. Ev sahibi Dnipro-1, 34. dakikada Oleksandr Filippov'un golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci devrenin başlarında sirenlerin çalmasıyla soyunma odasına giden oyuncuların maçı tamamlaması kolay olmadı. Aynı gerekçeyle birçok kez yarıda kesilen karşılaşma, 4 saat 36 dakikada sona erdi ve lig tarihinin en uzun maçı olarak kayıtlara geçti.

Mücadeleden 1-0 galip ayrılan Dnipro-1, 27 puanla ikinci sıraya yükseldi. Oleksandriya ise 10 puanla 14. sırada kaldı.

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