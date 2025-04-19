4.500 Gün Primi Olanlar Kıdem Tazminatını Almaya Başladılar

İşçinin emeklilik koşullarını yaş dışında tamamlaması yasal olarak, kıdem tazminatını alarak işyerinden ayrılmasına olanak vermektedir. Bu durumda iş akdinin feshinde kıdem tazminatının ödenmesi için bir sebep aranmayacaktır. Diğer bir ifade ile yaş dışında emeklilik koşulları sağlandığı için iş akdinin feshedilmesi kıdem tazminatı alarak işten ayrılmak için yeterli olacaktır.

Malum, 08 Eylül 1999 tarihinden önce ilk defa sigortalı olan emeklilikte yaşa takılanlar grubu önemli oranda emekli oldular ya da emekli olmadan çalışıyorlar. Bir kısmı ise halen gerekli gün sayısını tamamlamaya çalışıyor. Bu grup içinde sigortalılık süresi koşulunu sağlamayan kalmadı. Dolayısıyla kıdem tazminatını alarak işten ayrılmaları için gerekli 3.600 güne çoğunun sahip olduğunu ya da tamamlamak üzere olduklarını söyleyebiliriz.

8 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk defa uzun vadeli sigorta kollarına tabi olanlar için ise kıdem tazminatını alarak işyerinden çıkmak için iki yol bulunuyor.

25 yıl sigortalılık süresi ve 4500 prim ödeme gün sayısına ulaşmak veya

7000 prim gününe sahip olmak

Bu grup, 25 yıl sigortalılık süresini Eylül 2024 ayından bu yana tamamlamaya başladılar. Dolayısıyla 4.500 günü olanların kıdem tazminatını alarak işyerlerinden ayrılma olanakları bulunmakta. Ancak işten ayrılmadan önce kıdem tazminatına esas yazının sosyal güvenlik merkezinden alınması, ardından işverene başvurulması gerekmektedir.

Diğer yandan 2007 yılında ilk defa sigortalı olarak işe başlayan ve o günden bugüne 6.000 günü olan sigortalı ise ne 25 yıl sigortalılık süresi ne de 7.000 günü bulunmadığı için kıdem tazminatını alarak işten ayrılamıyor. Ancak 30 Nisan 2008- 31 Aralık 2008 tarihleri arasında ilk defa sigortalı olanlar 4.600 prim ödeme gün sayısına ulaştılar ise sigortalılık süresi koşulu olmadan kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilmektedirler.

30 Nisan 2008 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olanlar için 4600 gün-5400 gün arasında ilk defa işe girdikleri tarihe göre değişen bir kademe söz konusu. Bu sigortalı grubunda yaş dışında emeklilik koşulları arasında sigortalılık süresi bulunmamaktadır. Dolayısıyla 1999-2008 arasında sigortalı olanlara göre 2008 sonrasında sigortalı olanlara göre daha avantajlı. Yasanın doğurduğu bu durum 8 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar diğer bir ifade ile yaş koşulunda kademe bekleyenler için bir başka dezavantaj olarak karşımıza çıkıyor.

Bir Soru Bir Yanıt

2013 yılından beri sigortalıyım. 1.208 gün SSK, 450 gün Bağ-Kur günüm ve 720 gün doğum borçlanmam mevcut. İsteğe bağlı olarak prim yatırmak istiyorum. İsteğe bağlı sigorta yaptırmamım emekliğime etkisi ne olur?

4/a (SSK) sigortalılık statüsünden yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için 4/a (SSK) günlerinin toplam emeklilik için gerekli olan günler içinde 4/b (Bağ-Kur) günlerinden daha çok olması gerekmektedir. Tersi durumda 4/b (Bağ-Kur) emeklilik şartları geçerli olacaktır. İsteğe bağlı sigorta günleri 4/b (Bağ-Kur) sigortalılık statüsünde kabul edilmektedir. Doğum borçlanmanız ise yapıldığı tarihte en son hangi sigortalılık statüsünde iseniz o statüye mal edilecektir. Bir başka anlatım ile doğum borçlanması yaptığınız tarihte son sigortalılık statünüz 4/a (SSK) ise doğum borçlanmanız 4/a olarak, son statünüz 4/b (Bağ-Kur) ise 4/b (Bağ-Kur) olarak borçlanma yaptığınız günler değerlendirilecektir.

4/a (SSK) emeklilik şartları:

1/1/2036 tarihinden önce 7.200 gün koşulunun sağlanması durumunda 58 yaşında, 7.200 gün koşulunun anılan tarihten sonra sağlanması durumunda ise kademeli artan yaşa tabi olacaksınız ya da

61 yaş ve 5.100 gün koşulunun sağlanması ile emekli olabileceksiniz.

4/b (Bağ-Kur) emeklilik şartları:

1/1/2036 tarihinden önce 9.000 gün koşulunun sağlanması hainde 58 yaşında, 9.000 gün koşulunun söz konusu tarihten sonra sağlanması halinde ise kademeli artan yaşa tabi olunacağı ya da

61 yaş ve 5.400 gün koşulunun sağlanması ile emekli olabilecektir.

Görüldüğü gibi 4/a (SSK) emeklilik şartları daha avantajlı. Bu durumda; 4/a (SSK) emekliliği için gerekli olan gün sayısının yarısından bir fazlasının 4/a (SSK) sigortalılık statüsünden sağlanması gerektiğini göz önünde bulundurmalısınız.

Sorularınız için e-posta adresi: hkaganoyken@gmail.com