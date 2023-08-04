İzleyiciler 4 Ağustos Cuma TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 4 Ağustos Cuma ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 4 Ağustos Cuma TV yayın akışında ne var? 4 Ağustos Cuma bugün hangi diziler var?
Hafta sonuna doğru televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 4 Ağustos Cuma TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 4 Ağustos Cuma TV yayın akışında ne var? 4 Ağustos Cuma bugün hangi diziler var?
4 AĞUSTOS CUMA TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Yeşil Vadi’nin Kızı
09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:45 Aile
15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Şaban Oğlu Şaban (Yerli Sinema)
22:00 22 Mil (Yabancı Sinema)
23:45 Zor “Bir” Saat (Yabancı Sinema)
ATV YAYIN AKIŞI
06:20 Bir Küçük Gün Işığı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Aldatmak
17:00 Gürbüz: Hadi Allah’a Emanet (Yerli Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Tom Raider (Yabancı Sinema)
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Küçük Ağa
07:45 Afili Aşk
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Zor Ölüm: Ölmek İçin Güzel Bir Gün (Yabancı Sinema)
22:15 Ederha Askerler (Yabancı Sinema)
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta sonu
10:00 Sen Çal Kapımı
13:00 En Güzel Dönüşüm
14:30 Eşim Benzerim Yok
17:30 Aşk Mantık İntikam
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Kısmet
23:45 Ruhun Duymaz
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Ada Masalı
09:00 Aramızda Kalsın
12:00 Erkenci Kuş
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Star Haber
20:00 Düğün Dernek 2: Sünnet (Yerli Sinema)
22:30 Düğün Dernek 2: Sünnet (Yerli Sinema)
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Kırmızı Oda
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 İşte Gelin İşte Kaynana
20:00 MasterChef Türkiye All Star