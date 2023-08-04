4 Ağustos Cuma TV yayın akışında ne var? 4 Ağustos Cuma bugün hangi diziler var?

4 Ağustos Cuma yani bugün televizyon kanallarında hangi programlar var, yayın akışı nasıl merak ediliyor. İzleyiciler 4 Ağustos Cuma yayın akışını arama motorlarında kanal kanal araştırıyor. Peki, 4 Ağustos Cuma TV yayın akışında ne var? 4 Ağustos Cuma bugün hangi diziler var?

4 Ağustos Cuma TV yayın akışında ne var? 4 Ağustos Cuma bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 4 Ağustos Cuma TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 4 Ağustos Cuma ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 4 Ağustos Cuma TV yayın akışında ne var? 4 Ağustos Cuma bugün hangi diziler var?

Hafta sonuna doğru televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 4 Ağustos Cuma TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 4 Ağustos Cuma TV yayın akışında ne var? 4 Ağustos Cuma bugün hangi diziler var?

4 AĞUSTOS CUMA TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

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SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Yeşil Vadi’nin Kızı

09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:45 Aile

15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Şaban Oğlu Şaban (Yerli Sinema)

22:00 22 Mil (Yabancı Sinema)

23:45 Zor “Bir” Saat (Yabancı Sinema)

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ATV YAYIN AKIŞI

06:20 Bir Küçük Gün Işığı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Aldatmak

17:00 Gürbüz: Hadi Allah’a Emanet (Yerli Sinema)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Tom Raider (Yabancı Sinema)

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KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Küçük Ağa

07:45 Afili Aşk

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Zor Ölüm: Ölmek İçin Güzel Bir Gün (Yabancı Sinema)

22:15 Ederha Askerler (Yabancı Sinema)

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FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta sonu

10:00 Sen Çal Kapımı

13:00 En Güzel Dönüşüm

14:30 Eşim Benzerim Yok

17:30 Aşk Mantık İntikam

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Kısmet

23:45 Ruhun Duymaz

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STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Ada Masalı

09:00 Aramızda Kalsın

12:00 Erkenci Kuş

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Haber

20:00 Düğün Dernek 2: Sünnet (Yerli Sinema)

22:30 Düğün Dernek 2: Sünnet (Yerli Sinema)

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TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Kırmızı Oda

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 İşte Gelin İşte Kaynana

20:00 MasterChef Türkiye All Star

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