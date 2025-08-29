4 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Kaynak: İHA

Malatya'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.15 civarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Gedik Mahallesi'nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, A.M. yönetimindeki otomobil ile D.K. idaresindeki taşıt, Ö.C.U. yönetimindeki otomobil ve E.D. idaresindeki araç çarpıştı.

Kazadan dolayı, şoförler ile beraber araçlarda yolcu olarak bulunan H.T., F.M. ve A.E. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık personeli yönlendirildi.

Yaralılar, kentteki farklı hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.

Hastanede tedavisi devam eden E.D.'nin hayati riskinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

