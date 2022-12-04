4 Aralık Pazar TV yayın akışında ne var? 4 Aralık Pazar bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 4 Aralık Pazar TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 4 Aralık Pazar hafta sonu televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 4 Aralık Pazar televizyonda ne var? 4 Aralık Pazar bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..
Hafta sonunda da birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 4 Aralık Pazar TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 4 Aralık Pazar televizyonda ne var? 4 Aralık Pazar bugün hangi diziler var?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Hayat Bugün
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güzel Günler
00:15 Kızılcık Şerbeti
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 Tozluyaka
15:45 Yasak Elma
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Tozluyaka
00:00 Yasak Elma
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Gecenin Ucunda
08:45 Çöp Adam
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Yalı Çapkını
16:00 Çöp Adam
18:15 Star Haber
19:00 Toprak ile Fidan
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Çöp Adam
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:15 Kuruluş Osman
15:30 Aldatmak
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:20 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Yargı
16:15 Üç Kız Kardeş
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
19:30 Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni
20:45 Yargı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:00 Kalk Gidelim
08:30 Uyanış: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Hayallerin Peşinde
15:00 Kupa Günlüğü
13:20 Kasaba Doktoru
17:00 Ana Haber
18:00 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması "Fransa-Polonya"
20:00 3'te 3
22:00 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması "İngiltere-Senegal"
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