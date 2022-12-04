4 Aralık Pazar TV yayın akışında ne var? 4 Aralık Pazar bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 4 Aralık Pazar TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 4 Aralık Pazar hafta sonu televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 4 Aralık Pazar televizyonda ne var? 4 Aralık Pazar bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..

Hafta sonunda da birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 4 Aralık Pazar TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 4 Aralık Pazar televizyonda ne var? 4 Aralık Pazar bugün hangi diziler var?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bugün

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güzel Günler

00:15 Kızılcık Şerbeti

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 Tozluyaka

15:45 Yasak Elma

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Tozluyaka

00:00 Yasak Elma

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Gecenin Ucunda

08:45 Çöp Adam

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Yalı Çapkını

16:00 Çöp Adam

18:15 Star Haber

19:00 Toprak ile Fidan

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Çöp Adam

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:15 Kuruluş Osman

15:30 Aldatmak

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:20 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Yargı

16:15 Üç Kız Kardeş

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

19:30 Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni

20:45 Yargı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:00 Kalk Gidelim

08:30 Uyanış: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Hayallerin Peşinde

15:00 Kupa Günlüğü

13:20 Kasaba Doktoru

17:00 Ana Haber

18:00 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması "Fransa-Polonya"

20:00 3'te 3

22:00 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması "İngiltere-Senegal"