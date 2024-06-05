4 Arkadaş deniz üstündeki dubada uyuyakaldı

Çiftlikköy sahilinde serin sulara atlayan dört maceraperest, bir süre yüzdükten sonra yakındaki bir dubaya çıktı ve uyuyakaldılar. Ancak, beklenmedik bir durumla karşılaştılar, dubanın bağlı olduğu halatın gevşemesi sonucu, 4 arkadaş kendilerini açık denizde sürüklenirken buldu. Şaşkınlık içinde uyanan grup, hemen cep telefonlarına sarılarak Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik'ten yardım talebinde bulundu.

Hızla harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye çok sayıda bot yönlendirerek arama kurtarma operasyonunu başlattı. Kısa süre içinde, denizin ortasında sürüklenen duba tespit edildi ve üzerindeki 4 kişiye ulaşıldı. Sahil Güvenlik ekipleri, dubayı botlara güvenli bir şekilde bağlayarak, dört arkadaşı kurtardı. Karaya çıkarılan ve sağlık kontrollerinden geçirilen dört kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.