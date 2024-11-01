4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranıyordu

Kaynak: İHA
4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranıyordu

Kütahya'da Asliye Ceza Mahkemesi tarafından ‘Muhafaza görevini kötüye kullanmak suçundan hakkında 4 ay hapis cezası bulunan K.A isimli kişi yapılan denetimlerde yakalandı.

Kütahya'da çarşı ve mahalle bekçileri, "muhafaza görevini kötüye kullanma" suçundan 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahsı yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliğine bağlı çarşı ve mahalle bekçileri tarafından Mecidiye Mahallesi Ahirbasan Caddesi üzerinde şüpheli şahıs ve araçlara yönelik yapılan kontrollerde, K.A. (36) isimli şahsın yapılan GBT-UYAP sorgusunda, Kütahya Asliye Ceza İlamat Masası tarafından, "muhafaza görevini kötüye kullanma suçundan" 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranıyor olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Nezarethane Büro Amirliğine teslim edildi.

4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranıyordu

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