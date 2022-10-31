Müge Anlı eşiyle ilk kez görüntülendi. 4 ay önce evlenmişlerdi

Müge Anlı, ATV ekranlarında yaptığı programla gündemdeki yerini koruyor. Cinayetleri ortaya çıkarması ve kayıpları bulması nedeniyle sosyal medyanın da en çok konuştuğu isimlerin başında gelen Müge Anlı, geçtiğimiz haziran ayında İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlendi.

Sürpriz düğün sonrası sosyal medyada tek bir fotoğraf dahi paylaşılmadı.

Geçtiğimiz akşam bir davete katılan Müge Anlı ve eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu, Taze Magazin tarafından görüntülendi.

