4 aydır kapalıydı açıldı

1 Mart tarihinde Bolu - Mudurnu kara yolu üzerinde yapımına başlanan Doğancı Köyü mevkiindeki köprünün inşaatı tamamlandı.

Uzun süre trafiğe kapalı kalan yol, 13 Haziran Perşembe günü yeniden ulaşıma açıldı. Yapımın tamamlanması üzerine Bolu Valisi Erkan Kılıç, açılan yolda incelemelerde bulundu.

Vali Kılıç, yol ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ulaşım alanındaki yatırımların ilimize kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu’na, Karayolları Genel Müdürlüğüne, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğüne ve emeği geçen herkese Bolu halkı adına teşekkür ediyor; yapımı tamamlanan köprünün ilimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

40 metre uzunluğundaki Büyüksu Köprüsü, güzergahta 4 şerit olarak hizmet verecek.