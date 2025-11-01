2005’te kurulan ve kentin ilk özel hastanesi olan kurumda yaklaşık 200 personel mağduriyet yaşıyor.

İşçiler, yönetimin sürekli “düzelecek” vaatlerinde bulunduğunu ancak somut adım atılmadığını belirtti.

10 yıldır anjiyo sorumlusu olarak görev yapan Mahir Çakmak, "Hastanemiz 6 aydan beri ödeme sıkıntısı çekiyor. Ödemelerde problem var. İşçiler maaşlarını alamıyorlar. Bunun için mağduriyetimiz var. Ödenecek deniliyor ama herhangi bir ödeme hususunda bir girişim yapılmamıştır. Şu anda da zaten hastane faaliyetlerini kapatmış durumda. Personel, çalışanlar mağdur. Alacaklarımız birikmiş durumda. Bunların giderilmesi için bugün bir eylem yaptık. Şu an itibarıyla hastanenin faaliyetleri tamamıyla durdurulmuş vaziyette" dedi.

Çakmak, yönetimle yapılan toplantılarda hep aynı cevabı aldıklarını vurgulayarak, "Bugün yönetimle toplantı yaptık. Yaptığımız her toplantıda aldığımız sonuç ‘düzelecek’ ya da ‘toparlayacağız’ diye vaatler veriliyor. Ama vaatlere artık dayanacak gücümüz kalmadı. Bu süreçte haklarımızı almak durumundayız. Ama haklarımızın alınacağı hususunda da net bir belirsizlik hakim. Ortalama 200-250 çalışan var. Bu süreçte çıkanlar da var" diye konuştu.

Hastane adına konuşan Kurumsal İletişim Müdürü Süleyman Öz, "Hastanemizde imkanlarımızı zorlayarak mevcut çalışan yaklaşık 200 personelimizin maaşlarını ödemeye çalıştık ve bundan sonraki süreçte de ödemeye devam edeceğiz” dedi.

Öz, geriye dönük borçların bulunduğunu kabul ederek, "Bundan sonraki süreçte de mevcut borçlarımızı ödemeye çalışıp ayakta durmaya çalışan bir kurumuz. Dönem dönem, ödemeler yapıldı ama gelinen noktada 3 ya da 4 aylık bir ödeme gecikmesi bulunmuş durumda şu anda. Bu ödemeleri yapmaya devam edeceğiz. İmkanlarımız ölçüsünde bunu yapacağız. Büyük bir aileyiz. Ayrılmak isteyen arkadaşlara doğal olarak saygımız var tabii ki. Bu herkesin doğal hakkı, özlük hakkı. Ama çalışmak isteyen arkadaşlarımızla da çalışmaya devam edip yolumuza devam edeceğiz. Samsun'da sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Alınan son karar bu" şeklinde açıklama yaptı.