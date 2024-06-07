4 aydır takip ediliyorlardı. 15 kişi yakalandı

Gülşehir Cumhuriyet Başsavcılığının emri ile Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, 4 ay boyunca yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yaptığı tespit edilen Gülşehir ilçesindeki 15 şahsa ait 16 adreste eş zamanlı baskın yapıldı. 105 polis ve 2 narkotik köpeğinin katıldığı operasyonlarda 15 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 15 şahıstan 10’u ifadelerinin ardından serbest kalırken 5 'uyuşturucu kullanmak ve ticaretini yapmak' suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.