4 aydır yürüyemiyordu: Gerçeği öğrendiğinde kendi bile inanamadı

Düzenleme: Kaynak: AA

Konya'da 29 yaşındaki Yasin Ece, yürümekte zorluk çektiği için ve ağrıları dolasıyla hastaneye başvurmuştu. Hastaneye gidip gerçeği öğrendiğinde kendi bile inanamadı.

Yasin Ece'nin 4 ay önce yürürken batan çivi nedeniyle ayağında şişme oluştu.

Zamanla yürümekte zorluk çeken Ece'nin Farabi Hastanesi'nde yapılan kontrolünde, ayağındaki yarada çiviyle girdiği tespit edilen terlik parçası tespit edildi.

Parça çıkarılınca rahatlayan Ece, "Ayağımın içinden çıkan parçayı görseniz 'Nasıl fark edilmemiş?' dersiniz. Büyük bir terlik parçası. Yaklaşık 4 aydır yürümeyi unuttum, topalladım. Erkek kuaförüyüm, mesleğimi yapamadım" dedi.

Operasyonu gerçekleştiren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Arazi ise hastaya yapılan tetkik ve muayenelerin ardından yara içerisinde bir cisim olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını belirtti.

Ameliyata alınan hastanın ayağındaki yara içinde terlik parçaları bulduklarını anlatan Arazi, "Bu parçaları çıkardıktan sonra hastamızın şikayetleri azaldı. Bu tip yaralanmalarda o bölgeye yabancı bir cisim girebilir. Vücudumuz bunlara karşı hassastır. Hastamız 4 ayın ardından tamamen sağlığına kavuştu ve yarası iyileşti" diye konuştu.

aa-20250312-37312965-37312964-konyada-yurumekte-zorluk-ceken-hastanin-ayagindaki-yaradan-terlik-parcasi-cikti.jpg

Son Haberler
Mourinho’dan olay sözler: Şampiyonluğun neden imkansız olduğunu açıkladı
Mourinho’dan olay sözler: Şampiyonluğun neden imkansız olduğunu açıkladı
Tayvan'da 5.7 büyüklüğünde deprem (13 Mart 2025)
Tayvan'da deprem
Konut satış rakamları açıklandı! İşte en çok artan ve azalan iller...
Konut satış rakamları açıklandı! İşte en çok artan ve azalan iller...
Beyaz Saray’dan ‘Ukrayna' açıklaması
Beyaz Saray’dan ‘Ukrayna' açıklaması
Ankara’da yangın! Çocuklarını kurtarmak isteyen anne yaralandı
Ankara’da yangın! Çocuklarını kurtarmak isteyen anne yaralandı