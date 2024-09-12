4 aylık bebek ve annesinin öldü, tutuklu sanık "Yanlışlıkla ters yöne girdim" dedi

Mahkemede savunma yapan sürücü, bölgeye yeni taşındığını ve yolu bilmediğini söyledi. Kazada eşini ve çocuğunu kaybeden Hüseyin Elsaid ise aracında ailesiyle birlikte seyahat ettiğini ve yaşananların tarifsiz bir acı olduğunu belirtti.

Geçen yıl 7 Kasım’da meydana gelen kazada, Başiskele'den sahile gitmek isteyen Salih Erdem E.'nin ters yöne girmesiyle korkunç bir çarpışma yaşandı. Suriye uyruklu Hüseyin Elsaid’in kullandığı ve içerisinde 11 kişinin bulunduğu araçla kafa kafaya çarpışan cip, anne ve bebeğin hayatına mal oldu. Olayda 5’i çocuk, 10 kişi de yaralandı.

Anne ve Bebek Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Çarpışmanın şiddetiyle araçlar yoldan savrulurken, otomobilde bulunan bazı kişiler araçtan fırladı. 4 aylık Vetin Elsaid ve 2 aylık hamile annesi Fatma Alzibid, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralananlar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Cip sürücüsü ise tutuklandı.

Mahkemede Savunma: "Yolu Bilmediğim İçin Ters Yöne Girdim"

Salih Erdem E., Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan yargılandığı davada, kazanın kasten olmadığını iddia etti. Yolu bilmediği için ters yöne girdiğini ve tahliyesini talep etti.

Acılı Baba: "Ailemle Birlikteydim, Acım Tarifsiz"

Kazadan büyük yara alan Hüseyin Elsaid, ifadesinde, araçta 3 eşi, 5 çocuğu ve 2 yeğeni olduğunu belirtti. Kazada eşini ve bebeğini kaybettiğini, diğer eşinin ise hamileliğini kaybettiğini anlatan Elsaid, sanıktan şikayetçi olduğunu dile getirdi. Mahkeme, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.