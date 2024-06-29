4 Bin 340 Hakim ve savcının görev yeri değiştirildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) son kararlarına göre, 4.340 yargı mensubunun görev yerleri değişti. Bu kararlar, Resmi Gazete'de ilan edildi. 18 Ocak 2024 tarihli ve 92 numaralı HSK kararı uyarınca, dört farklı ilin Cumhuriyet Başsavcılıklarına yeni atamalar yapıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na Zafer Koç, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na Mustafa Gökçe, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na Gökhan Karaköse ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na Yakup Ali Kahveci getirildi. 21 Şubat 2024 tarihli ve 253 numaralı kararla 37 yargı mensubunun daha görev yerleri değiştirildi. 13 Haziran 2024 tarihli ve 820 numaralı kararla, 4.009 hakim ve savcının yanı sıra Adliye ve Ağır Ceza Mahkemelerinin üye ve başkanlıklarına atamalar gerçekleştirildi. Aynı gün yayımlanan 821 numaralı kararla ise, 290 İdare ve Vergi Mahkemesi üye ve başkanlıklarına görevlendirmeler yapıldı.

Hakimler ve Savcılar Kanunu, Türkiye'deki yargı mensuplarının mesleki yaşamlarını düzenleyen temel yasal metindir. Bu kanun, hakim ve savcıların atanmaları, görev ve yetkileri, özlük hakları ve mesleki ilerlemeleri gibi konuları kapsar. Ayrıca, disiplin soruşturmaları ve cezaları, görevden uzaklaştırma işlemleri ve meslekten çıkarılma gibi ciddi yaptırımları da içerir.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yapısı ve işleyişi, bu kanunla belirlenmiş olup, adli sistemin bağımsızlığını ve tarafsızlığını korumayı amaçlar. Kanun, aynı zamanda yargı mensuplarının eğitim ve kariyer gelişimlerini destekleyen hükümler de sunar. Bu kanunun uygulanması, Türkiye'de hukukun üstünlüğünün ve adaletin etkin bir şekilde işlemesinin temel taşlarından biri olarak kabul edilir. Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun detayları, resmi mevzuat yayım sitelerinde yer almakta ve kanun değişikliklerine göre güncellenmektedir.