4 bin adet savaşçı böcek salındı

Kaynak: İHA
4 bin adet savaşçı böcek salındı

DÜZCE – Düzce ormanlarında 2021 yılında görülmeye başlayan Kestane Gal Arısı zararlısıyla biyolojik mücadele çalışmaları kapsamında 4 bin savaşçı böcek doğaya salındı.

Kestane ağaçlarında gal denilen şişkinlikler oluşturmak suretiyle, ağaçlarda meyve oluşumunu ve beraberinde arıcılık faaliyetlerini de olumsuz etkileyerek bölge için ayrı önemi olan kestane balı üretimini engelleyen zararlı böcek türüyle ilgili, yöreninz hava durumuna bağlı olarak ağaçların üzerindeki gallere Torymus Sinensis denen yırtıcı bırakılması yöntemiyle mücadele çalışmalarına devam edilmekte. Laboratuvar ortamında üretilen Torymus Sinensis'ler gallerin içinde bulunan zararlıyı ve larvalarını yiyerek zararlı böcek popülasyonunun yok olmasını sağlaması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda Bolu Orman Bölge Müdürlüğü laboratuvarında üretilen 4 bin adet Torymus Sinensis'in Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü personellerinin katılımıyla Altınçay ve Cumayanı Orman İşletme Şefliklerine ait kestane ormanlarına salımı yapılmıştır.

Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü'nce bölge mıntıkasında yer alan kestane ormanlarına Kestane Gal Arısı ile mücadele kapsamında laboratuvarda üretilen "Torymus Sinensis" yırtıcı böceğinin aralıklı olarak yeni salımlarının yapılmaya devam edileceği belirtilmiştir.

Son Haberler
Akdeniz Üniversitesi'nden 'sahte' proför için flaş karar
Akdeniz Üniversitesi'nden 'sahte' proför için flaş karar
Bu otlara bakan gözlerini alamıyor!
Bu otlara bakan gözlerini alamıyor!
Yapay zekâ yapıyor onun cebi doluyor: Robotik kol sanat camiasını ikiye böldü
Yapay zekâ yapıyor onun cebi doluyor: Robotik kol sanat camiasını ikiye böldü
Her gün yumurta yiyince ne oluyor? Uzmanlar açıkladı
Her gün yumurta yiyince ne oluyor? Uzmanlar açıkladı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokadı yapıştırdı! Aşk mı diplomasi mi?
Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokadı yapıştırdı! Aşk mı diplomasi mi?