4 bölgede toz aşımı 5 bölgede sağanak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Konya, Kahramanmaraş, Malatya ve Hakkari çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ayrıca Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı beklenmekte.

Hava sıcaklıklarının yurdun iç ve batı kesimlerinde 1 ila 3 derece artacağı, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde beklenen toz taşınımı nedeniyle; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Van ve Hakkari'nin yüksek kesimlerinde bulunan kar örtüsünün üzerine yağışların eklenmesiyle, önümüzdeki günlerde bölgede kar erimesine bağlı olumsuzluklar ve heyelan tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELER BAZINDA HAVA DURUMU

Marmara: Parçalı ve az bulutlu. Bölgenin güney kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

Edirne: 27°C, parçalı ve az bulutlu

İstanbul: 23°C, parçalı ve az bulutlu

Kırklareli: 24°C, parçalı ve az bulutlu

Kocaeli: 27°C, parçalı ve az bulutlu

Ege: Parçalı ve az bulutlu. Bölgede toz taşınımı bekleniyor.

Afyonkarahisar: 28°C, parçalı ve az bulutlu

Denizli: 32°C, parçalı ve az bulutlu

İzmir: 28°C, parçalı ve az bulutlu

Muğla: 32°C, parçalı ve az bulutlu

Akdeniz: Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Toroslar mevkii, Kahramanmaraş çevreleri ve Adana'nın kuzey ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.

Adana: 30°C, parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Antalya: 24°C, parçalı ve az bulutlu

Burdur: 30°C, parçalı ve az bulutlu

Hatay: 28°C, parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Bölgenin doğusu ve Konya çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Güneyde toz taşınımı bekleniyor.

Ankara: 26°C, parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve doğusu sağanak yağışlı

Eskişehir: 26°C, parçalı bulutlu

Konya: 28°C, parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Yozgat: 21°C, parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Batı Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Bolu ve Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinde yerel sağanak yağış bekleniyor.

Bolu: 23°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı

Düzce: 26°C, parçalı bulutlu

Sinop: 18°C, parçalı bulutlu

Zonguldak: 19°C, parçalı bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı yer yer çok bulutlu. İç kesimleri ile Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde yerel sağanak yağış bekleniyor.

Amasya: 25°C, parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Samsun: 19°C, parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

Tokat: 24°C, parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Trabzon: 17°C, parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

Doğu Anadolu: Parçalı yer yer çok bulutlu. Malatya ve Hakkari çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Erzurum: 15°C, parçalı bulutlu

Kars: 14°C, parçalı bulutlu

Malatya: 24°C, parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Van: 17°C, parçalı bulutlu

Güneydoğu Anadolu: Parçalı yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde bölgenin batısında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.