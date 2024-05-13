4 boynuzlu koç ahırdaki koyunlara liderlik ediyor

Tokat'ın Pazar ilçesine bağlı Bağlarbaşı köyünde bir hayvan yetiştiricisinin ahırında bulunan dört boynuzlu koç, bölge halkının dikkatini çekiyor. Mehmet Koçak adlı hayvan yetiştiricisi, kuzularından birinin diğerlerinden farklı olarak 4 boynuz yerine sahip olduğunu fark etti.

Aynı koyundan bu yıl da kuzu alan Koçak, bu kuzunun da 4 boynuzlu olduğunu gördü. Hayvancılıkla 68 yıldır uğraşan Koçak, veteriner kontrolünde hayvanın sağlıklı olduğunu öğrendi. Şu anda bir buçuk yaşında olan dört boynuzlu koç, ahırda diğer koyunlara liderlik yapıyor.

7 yaşından itibaren hayvan besiciliği yaptığını, böyle bir durumla iki yıldır karşılaştığını söyleyen Mehmet Koçak, “75 yaşındayım ama 68 yıldır hayvancılıkla uğraşıyorum. Ömrümde ilk defa 4 boynuzlu koç gördüm. 2 yıldır anası 4 boynuzlu doğuruyor. Geçen sene de vardı, bu yıl da var. Şu an kurbana da hazır. Kurban olmaması için bir problem yok” dedi.