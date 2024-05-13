4 boynuzlu koç ahırdaki koyunlara liderlik ediyor

Kaynak: İHA
4 boynuzlu koç ahırdaki koyunlara liderlik ediyor
Tokat'taki bir hayvan yetiştiricisinin ahırında bulunan dört boynuzlu koç, görenlerin ilgisini çekiyor.

Tokat'ın Pazar ilçesine bağlı Bağlarbaşı köyünde bir hayvan yetiştiricisinin ahırında bulunan dört boynuzlu koç, bölge halkının dikkatini çekiyor. Mehmet Koçak adlı hayvan yetiştiricisi, kuzularından birinin diğerlerinden farklı olarak 4 boynuz yerine sahip olduğunu fark etti.

Aynı koyundan bu yıl da kuzu alan Koçak, bu kuzunun da 4 boynuzlu olduğunu gördü. Hayvancılıkla 68 yıldır uğraşan Koçak, veteriner kontrolünde hayvanın sağlıklı olduğunu öğrendi. Şu anda bir buçuk yaşında olan dört boynuzlu koç, ahırda diğer koyunlara liderlik yapıyor.

ekran-resmi-2024-05-13-14-32-41.png

7 yaşından itibaren hayvan besiciliği yaptığını, böyle bir durumla iki yıldır karşılaştığını söyleyen Mehmet Koçak, “75 yaşındayım ama 68 yıldır hayvancılıkla uğraşıyorum. Ömrümde ilk defa 4 boynuzlu koç gördüm. 2 yıldır anası 4 boynuzlu doğuruyor. Geçen sene de vardı, bu yıl da var. Şu an kurbana da hazır. Kurban olmaması için bir problem yok” dedi.

Son Haberler
Polonyalı milletvekili, yangınlarla ilgili sabotaj ihtimalinin soruşturulmasını talep etti Dünya
Polonyalı milletvekili, yangınlarla ilgili sabotaj ihtimalinin soruşturulmasını talep etti
Kedi katiline ödül gibi ceza. Kedileri cami bahçesinden toplayıp öldürmüştü Gündem
Kedi katiline ödül gibi ceza. Kedileri cami bahçesinden toplayıp öldürmüştü
Ruslar son sürat ilerliyor. Ukrayna sınır köylerini boşaltmaya başladı Dünya
Ruslar son sürat ilerliyor. Ukrayna sınır köylerini boşaltmaya başladı
Tasarruf paketine CHP’den ilk tepki: Ekonomik krizin bedeli emekçilere ödetiliyor Gündem
Tasarruf paketine CHP’den ilk tepki: Ekonomik krizin bedeli emekçilere ödetiliyor
Acun Ilıcalı Bundesliga dedi Spor
Acun Ilıcalı Bundesliga dedi
Hesabında parası olanlar dikkat. Vergi kararı sonrası kayıp başladı Ekonomi
Hesabında parası olanlar dikkat. Vergi kararı sonrası kayıp başladı
Dönüyorlar… Darısı Suriyeli ve Afganların başına Gündem
Dönüyorlar… Darısı Suriyeli ve Afganların başına