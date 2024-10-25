4 ay boyunca duş almadan yayın yaptı. Ünlü YouTuber'a tepkiler dinmek bilmiyor

Yaklaşık 4 milyon takipçisi bulunan Asmongold, World of Warcraft gibi popüler oyunlarla bilinirken, zaman zaman yaptığı deneyler ve temizlik konusundaki ihmalleriyle de gündeme geliyordu. Bu deneyimlerinden en dikkat çekeni ise bir ay boyunca duş almama kararı oldu. Hayranlarını şaşırtan bu tercih, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve bazı takipçileri tarafından "iğrenç" olarak nitelendirildi.

14 Günlük Ceza Kararı Temizlikle Sonuçlandı

Asmongold'un Twitch platformunda yaptığı sert açıklamalar nedeniyle 14 günlük bir uzaklaştırma cezası alması, ünlü içerik üreticisinin yaşam tarzını gözden geçirmesine sebep oldu. Cezalı olduğu sürede evini temizlemeye başlayan Asmongold, sosyal medya hesaplarından düzenli bir ortamda çektiği fotoğraflarını paylaşarak dikkat çekti. Bu adım, takipçileri tarafından olumlu karşılandı ve değişim haberi sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Toplum İçin Bir Ders mi?

Asmongold'un eviyle ilgili bu radikal kararı, sosyal medya kullanıcıları arasında sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemini bir kez daha hatırlattı. Ünlü içerik üreticisinin düzenli bir yaşam tarzına geçiş yapıp yapmayacağı henüz belirsizliğini korurken, bu davranışı birçok kişiye örnek teşkil etti. Asmongold’un deneyimleri, sosyal medya kullanıcılarına dağınıklıktan uzak durmaları gerektiğini hatırlattı.