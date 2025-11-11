Türk futbolunu sarsan bahis operasyonu dün akşam futbolculara da sıçradı. Türkiye Futbol Federasyonu toplam 1024 futbolcunun bahis oynadıklarını gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildiğini duyurdu. Listede Süper Lig’den 27 futbolcu sevk edilirken Beşiktaş ve Galatasaray’dan 2’şer oyuncu yer alıyor.

Söz konusu operasyon futbol kamuoyu kadar piyasaları da etkiledi. Borsa İstanbul’da 4 büyüklerin işlem gören hisseleri Fenerbahçe haricinde düşüş gösterdi.

Beşiktaş (BJKAS) yüzde 1,59, Galatasaray (GSRAY) yüzde 4,79 ve Trabzonspor (TSPOR) hissesi de günü yüzde 3,70 oranında değer kaybıyla tamamladı.

Fenerbahçe (FENER) hisseleri ise günü yüzde 1,81 yükselişle kapattı.

GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADILAR

Operasyonun borsaya etkisi bugünkü açılış sonrası kendisini gösterdi. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi saat 11.43 itibari ile yüzde 0,43 artışla 10 bin 834 puanda yer alıyor. Ancak borsa yükselişe geçerken 4 büyüklerin hisseleri ise düşüş gösterdi.

Güne 1,86 seviyesinde başlayan Beşiktaş (BJKAS) hisseleri 1,810’a kadar düşerken saat 11.43 itibari ile yüzde 1,61 değer kaybıyla 1,830 seviyesinden işlem görüyor.

Galatasaray (GSRAY) hisseleri ise dün 1,39’dan kapanırken güne 1,35 seviyesinden başladı. 1,38’e kadar yükselen hisseler 1,37 seviyesinden işlem görüyor. Galatasaray’ın hisselerindeki günlük değer kaybı yüzde 0,72’yi buldu.

Dün 10,14 seviyesinden kapanarak 4 büyükler arasındaki tek yükselişe imza atan Fenerbahçe (FENER) hisseleri de güne düşüşle başladı. Açılışı 10,15 ten yapan hisseler 9,95’e kadar düştü. Fenerbahçe’nin hisseleri saat 11.43 itibari ile 10,03 seviyesinden işlem görüyor.

Dünkü kapanışı 1,30’dan yapan Trabzonspor (TSPOR) hisseleri ise açılışı 1,29’dan yaptı. 1,260-1,30 aralığında işlem göre hisseler saat 11.43 itibari ile 1,270 seviyesinde yer alıyor. Trabzonspor’un hisseleri gün içinde 4 büyükler arasında en çok değer kaybeden hisse oldu.