4 büyükler deprem sonrası geçmiş olsun mesajı yayınladı

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4 büyükler deprem sonrası geçmiş olsun mesajı yayınladı

Malatya’nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden oldu. Süper Lig’in 4 büyük kulübü deprem sonrası geçmiş olsun dileklerini dile getirdi.

Malatya’nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden oldu. Elazığ, Gaziantep ve Diyarbakır gibi çevre illerde de hissedilen deprem sonrası vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Deprem sonrası Malatya ve Elazığ’da okullar 1 günlüğüne tatil değildi.

AFAD’ın yaptığı açıklamaya göre Elazığ’da bazı binalarda kısmi çökme meydana gelirken 4 kişi sağ olarak kurtarıldı. Malatya’da ise yıkım ya da yaralanma olmadığı açıklandı.

Süper Lig’in 4 büyük kulübü deprem sonrası geçmiş olsun dileklerini iletti. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor yayınladıkları mesajda başta Malatya olmak üzere depremi hisseden illerde yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek can ve mal kaybı olmamasını temenni ettiklerini vurguladı.

İşte 4 büyüklerin deprem sonrası paylaştığı mesajlar:

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