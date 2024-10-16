4 büyükler deprem sonrası geçmiş olsun mesajı yayınladı

Malatya’nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden oldu. Elazığ, Gaziantep ve Diyarbakır gibi çevre illerde de hissedilen deprem sonrası vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Deprem sonrası Malatya ve Elazığ’da okullar 1 günlüğüne tatil değildi.

AFAD’ın yaptığı açıklamaya göre Elazığ’da bazı binalarda kısmi çökme meydana gelirken 4 kişi sağ olarak kurtarıldı. Malatya’da ise yıkım ya da yaralanma olmadığı açıklandı.

Süper Lig’in 4 büyük kulübü deprem sonrası geçmiş olsun dileklerini iletti. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor yayınladıkları mesajda başta Malatya olmak üzere depremi hisseden illerde yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek can ve mal kaybı olmamasını temenni ettiklerini vurguladı.

İşte 4 büyüklerin deprem sonrası paylaştığı mesajlar:

Malatya'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem sonrası can ve mal kaybının olmamasını temenni ediyor; tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. pic.twitter.com/FNBhvmiA9k — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 16, 2024

Merkez üssü Malatya’nın Kale ilçesi olan depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 16, 2024

Malatya’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmamış olmasını diliyor, etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.



Geçmiş olsun #Malatya — Beşiktaş JK (@Besiktas) October 16, 2024