Bu bir 'Bas bas paraları Leyla'ya' haberidir. 4 büyükleri batırıyorlar. İşte en borçlu kulüp

Atınca mangalda kül bırakmıyorlar.

Transferde paraları saçıyorlar.

Birbirlerine acımasızca yükleniyorlar.

Taraftarların gözünü boyamak için ellerinden geleni yapıyorlar.

"Bas bas paraları Leyla'ya" misali kulüplerinin yaralarını har vurup harman savuruyorlar.

Ondan sonra borç içinde yüzüyorlar.

Nasıl olsa kendi paraları değil. Bugün varlar, yarın yoklar. Ardından kulüplerini borç içinde bırakarak gidiyorlar.

Bizi kulüp yöneticileri bunlar.

Kendi şirketlerine gösterdikleri özeni kulüplerine asla göstermiyorlar.

Son durum ortaya çıktı. Kulüplerin genel kurullarındaki toplam borç miktarı ortaya çıktı.

TRABZONSPOR: Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da kulübün toplam borcunun 2 milyar 835 milyon 909 TL olduğu belirtildi.

GALATASARAY: Sürekli yıldız transferiyle dikkat çeken Galatasaray'ın mali genel kurulda borcunun 4 milyar 633 milyon lira olduğu açıklandı.

BEŞİKTAŞ: Borcu sürekli artıyor. Son Divan Kurulu'nda bu rakam 5 milyar 752 milyon 843 bin 261 lira olarak duyuruldu.

FENERBAHÇE: Şu anda ne kadar bilinmiyor. Ama geçen yılki divan toplantısında 6 milyar 537 milyon TL olduğu belirtilmişti.