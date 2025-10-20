Trendyol Süper Lig'de 9. hafta maçları tek müsabaka dışında tamamlandı.

Haftanın son maçında bugün Eyüpspor, Kasımpaşa'yı konuk edecek. Mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Cumartesi ve pazar günü oynanan 8 maçın ardından İddaa, Süper Lig şampiyonluk oranlarını güncelledi.

Başakşehir FK'yı deplasmanda 2-1 mağlup ederek yoluna namağlup devam eden Galatasaray'ın şampiyonluk oranı 1.28'den 1.24'e geriledi.

Kadıköy'de konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-1'lik skorla geçen Fenerbahçe'nin oranı da 3.15'ten 3.10'a düşürüldü.

Son yılların en iyi sezon başlangıcını yapan Trabzonspor, Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Bordo mavililerin şampiyonluk oranı 11'den 9.40'a düştü.

1-0 öne geçtiği maçın son dakikalarında kalesinde gördüğü gollerle Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilen Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı azalında, İddaa'daki şampiyonluk oranı 18'den 45'e yükseldi.

18 takımın şampiyonluk oranları şu şekilde:

  • Galatasaray: 1.24
  • Fenerbahçe: 3.10
  • Trabzonspor: 9.40
  • Beşiktaş: 45.00
  • Göztepe: 90.00
  • Gaziantep FK: 150.00
  • Samsunspor: 150.00
  • Alanyaspor: 400.00
  • Kasımpaşa: 400.00
  • Konyaspor: 400.00
  • Rizespor: 400.00
  • Antalyaspor: 700.00
  • Başakşehir FK: 700.00
  • Eyüpspor: 700.00
  • Kayserispor: 700.00
  • Kocaelispor: 700.00
  • Gençlerbirliği: 1000.00
  • Fatih Karagümrük: 2000.00