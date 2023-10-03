4 büyüklerin stadyumları kimin?

Turgay Beşyıldız- YENİÇAĞ

Trendyol Süper Lig’in futbol tarihinde küme düşmeyen 4 takım, aynı zamanda 4 büyükler olarak anılan 3 İstanbul kulübü; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray’ın yanı sıra bir de Trabzonspor.



Birçok kulüp gibi, bu 4 kulüpte Süper Lig’de maçlarını oynadıkları stadyumlar ile ilgili zaman zaman bürokratik nedenlerle sıkıntı yaşıyor.



Stadyumlarını kullanma, tribün altındaki dükkanlarını kiralama, yapılandırma, vergilendirme gibi vs maddelerde ve ayrıca sponsorluk, ışıklı ve pano gibi reklam konularında, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bazen de bağlı bulundukları il, ilçe ya da büyük şehir belediyeleriyle anlaşmazlık yaşayan kulüpler, bu tarzda yazılı ve görsel basında çıkan haberlerle sık sık gündeme geliyor.



Bu arada, 4 büyüklerin ev sahipliği yaptığı stadyumların, resmi olarak kendilerine ait olmadıkları öğrenildi.



BEŞİKTAŞ –TÜPRAŞ: Hazinenin malı ama tapulu, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na tahsisli.

FENERBAHÇE– ÜLKER: Arazi ve stat kulübün ama yasa gereği o eski dönemlerde kulüpler mal edinemediğinden, stat Gençlik Spor Genel Müdürlüğü’ne hibe edilmiş. Stat’ın tapusu Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda.

GALATASARAY –RAMS PARK: Hazinenin malı ama tapulu, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na tahsisli.

TRABZONSPOR -PAPARA PARK: Hazinenin malı ama tapusuz. Yasa gereği dolgu alanlarının tapusu yoktur.



Edinilen bilgiye göre, Süper Lig’deki diğer stadyumlar gibi, bu 4 stadyumunda statüsünün farklı olması dikkat çekerken; bu konunun artık çok ciddi bir şekilde, gerekli makamlarla karşılıklı olarak masaya yatırılması gerektiği ve kulüplerin kendi maçlarını oynadıkları stadyumlarda, misafir ya da kiracı pozisyonundan çıkıp, ekonomik olarak da daha fazla söz sahibi olmaları isteniyor.



Önümüzdeki günlerde, Trendyol Süper Lig’de mücadele eden bazı kulüp başkanlarının veya temsilcilerinin ya da Kulüpler Birliği’nin; bu önemli konuyu Cumhurbaşkanlığı makamına taşımaları ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeleri bekleniyor.